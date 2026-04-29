Новый ГОСТ утвердили для российских гипермаркетов, киосков и ПВЗ

В марте Росстандарт утвердил ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Этот вид услуг, согласно ведомству, оказывается детям до 14 лет. При этом услуги для детей возрастом до 10 лет необходимо оказывать в присутствии взрослого или законного представителя. В услуги входят, помимо стрижек, уход за кожей лица, за кожей кистей и стоп, ногтей, косметический макияж, временные татуировки, прокол мочек ушей и СПА-программы.