Новый ГОСТ утвердили для российских гипермаркетов, киосков и ПВЗ
В России утвердили обновленный ГОСТ, в котором установлены рекомендации для предприятий торговли, в том числе супермаркетов, киосков, пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других, передает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
В документе прописана четкая типология объектов розничной торговли. Эта система основана на таких критериях, как размер торговых площадей, специализация ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности технологических процессов.
В классификацию были добавлены объекты логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ, что стало ключевым обновлением в документе, отметило Роскачество. Компаниям теперь также известны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов, постаматов.
В марте Росстандарт утвердил ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Этот вид услуг, согласно ведомству, оказывается детям до 14 лет. При этом услуги для детей возрастом до 10 лет необходимо оказывать в присутствии взрослого или законного представителя. В услуги входят, помимо стрижек, уход за кожей лица, за кожей кистей и стоп, ногтей, косметический макияж, временные татуировки, прокол мочек ушей и СПА-программы.