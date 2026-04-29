Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SBER321,09+0,4%CNY Бирж.00%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,34+0,03%RGBITR778,2+0,06%
Главная / Бизнес /

Новый ГОСТ утвердили для российских гипермаркетов, киосков и ПВЗ

Ведомости

В России утвердили обновленный ГОСТ, в котором установлены рекомендации для предприятий торговли, в том числе супермаркетов, киосков, пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других, передает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

В документе прописана четкая типология объектов розничной торговли. Эта система основана на таких критериях, как размер торговых площадей, специализация ассортимента, формат обслуживания покупателей и особенности технологических процессов.

В классификацию были добавлены объекты логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ, что стало ключевым обновлением в документе, отметило Роскачество. Компаниям теперь также известны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов, постаматов.

В марте Росстандарт утвердил ГОСТ на парикмахерские услуги для детей. Этот вид услуг, согласно ведомству, оказывается детям до 14 лет. При этом услуги для детей возрастом до 10 лет необходимо оказывать в присутствии взрослого или законного представителя. В услуги входят, помимо стрижек, уход за кожей лица, за кожей кистей и стоп, ногтей, косметический макияж, временные татуировки, прокол мочек ушей и СПА-программы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её