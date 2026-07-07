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Двоих задержали по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Ведомости

Двоих фигурантов дела об убийстве подозреваемой в теракте в отношении украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако задержали на Украине. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.

«Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них является действующим офицером главного управления разведки, другой бывшим сотрудником правоохранительных органов», – также отметило украинское интернет-издание.

7 июля «Украинская правда» писала со ссылкой на источники, что тело женщины, которую подозревают в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, нашли под Киевом.

Интернет-газета «Страна» отметила, что убийство Анастасии Березовской могло стать попыткой «замести следы» со стороны организаторов теракта в Монако. Задержание действующих и бывших сотрудников украинских силовых структур, по мнению авторов издания, может активизировать версию о причастности украинских властей к покушению на Ермолаева.

Взрыв произошел 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако. Исполнитель теракта оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь.

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