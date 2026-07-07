Двоих задержали по делу об убийстве подозреваемой в покушении на Ермолаева

Взрыв произошел 29 июня у входа в жилой дом на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако. Исполнитель теракта оставил у подъезда рюкзак со взрывным устройством, начиненным болтами и дробью, и привел его в действие дистанционно в тот момент, когда люди заходили внутрь.