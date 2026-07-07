Госдума разрешила скрывать данные о некоторых объектах на кадастровой карте
Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий исключать сведения о ряде объектов недвижимости из публичной кадастровой карты. Изменения вносятся в закон «О государственной регистрации недвижимости», передает ТАСС.
Новые нормы предусматривают возможность скрытия из публичного доступа сведений о зданиях, сооружениях и объектах незавершенного строительства. Речь идет об объектах, имеющих важное или особо важное значение, режимных объектах, а также потенциально значимых объектах, включая объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. В пояснительной записке отмечается, что мера связана с ростом угроз в отношении оборонных и гражданских объектов.
Решение об исключении информации из публичной кадастровой карты сможет приниматься на основании заявлений федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос», а также правообладателей недвижимости.
При этом закон допускает возможность повторного отображения сведений после устранения соответствующих оснований. Росреестр также получит полномочия по созданию комиссии, которая будет оценивать вопросы прекращения или возобновления публикации данных об объектах.
6 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что комитеты палаты парламента представят отчеты о своей работе в последнюю пленарную неделю весенней сессии – 22 и 23 июля. Кроме того, Володин предложил закрепить соответствующую практику в регламенте палаты ежегодно. Инициатива получила поддержку Совета Госдумы. В пресс-службе парламента отметили, что изменения направлены на повышение эффективности парламентской работы и усиление ответственности депутатов.