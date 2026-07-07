Госдума разрешила скрывать данные о некоторых объектах на кадастровой карте

Новые нормы предусматривают возможность скрытия из публичного доступа сведений о зданиях, сооружениях и объектах незавершенного строительства. Речь идет об объектах, имеющих важное или особо важное значение, режимных объектах, а также потенциально значимых объектах, включая объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. В пояснительной записке отмечается, что мера связана с ростом угроз в отношении оборонных и гражданских объектов.