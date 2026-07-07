Суд оставил под арестом главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву
Мосгорсуд оставил без изменений решение продлить арест главреда Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой до 12 июля 2026 г. по делу о даче взяток. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменений постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей до 12 июля 2026 г. в отношении Джикаевой Алины Гуливеровны», – говорится в публикации.
В апреле Джикаеву обвинили в даче взятки (п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Максимальное наказание, которое ей могут назначить, достигает 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Следствие считает, что в июле 2020 г. Джикаева договорилась с дежурным полицейским из Махачкалы и в течение следующих пяти лет получала от него сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии. Информация в том числе содержала персональные данные граждан. За них девушка заплатила сотруднику МВД 250 000 руб.