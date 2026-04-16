Главному редактору Telegram-канала «Сапа» предъявили обвинение во взятке
Главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой предъявлено обвинение о крупной взятке, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве в Мах. Она была задержана 14 апреля.
Обвинение предъявили еще одному фигуранту дела – дежурному полицейскому из Махачкалы – в получении взятки и превышении полномочий.
Согласно данным следствиям, в июле 2020 г. Джикаева договорилась с полицейским и в течение следующих пяти лет получала от него сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии, которые содержали персональные данные граждан. За них девушка заплатила сотруднику МВД 250 000 руб.
Следователи столичного СК предъявили Джикаевой обвинение по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Ей грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. В ходе допроса обвиняемая не признала вину. Полицейский же сознался.
Следствие сообщило, что намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании меры пресечения в виде лишения свободы.
25 ноября 2025 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Андрея Карпова к четырем годам условно. Его признали виновным в получении взяток от редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова.