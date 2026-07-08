Дроны повредили два танкера в Таганрогском заливе

7 июля Слюсарь сообщал об уничтожении около 10 БПЛА над Таганрогом, Новочеркасском и Батайском, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском и Тарасовском районах. В Миллеровском и Веселовском из‑за падения фрагментов БПЛА загорелись сельхозугодья на незначительной площади.