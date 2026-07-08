Дроны повредили два танкера в Таганрогском заливе
Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, были повреждены в Таганрогском заливе из-за атаки украинских беспилотников. Ранены два человека, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, ранения пострадавших незначительны: одному оказали медпомощь на месте, другого доставили в больницу. От госпитализации они отказались. На одном из судов был эвакуирован экипаж.
Розлива нефтепродуктов не произошло, так как танкеры были пустые. Информация о последствиях будет уточняться.
Было уничтожено порядка 70 БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Каменском, Кашарском, Багаевском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Новошахтинске и Каменске-Шахтинском, а также в Таганрогском заливе.
7 июля Слюсарь сообщал об уничтожении около 10 БПЛА над Таганрогом, Новочеркасском и Батайском, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском и Тарасовском районах. В Миллеровском и Веселовском из‑за падения фрагментов БПЛА загорелись сельхозугодья на незначительной площади.