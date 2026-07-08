Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,275-0,08%KAZT269,8+0,9%CHKZ13 850-2,12%IMOEX2 173,93-0,75%RTSI899,61-0,75%RGBI111,58+0,4%RGBITR744,75+0,42%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дроны повредили два танкера в Таганрогском заливе

Ведомости

Два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону, были повреждены в Таганрогском заливе из-за атаки украинских беспилотников. Ранены два человека, сообщает губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, ранения пострадавших незначительны: одному оказали медпомощь на месте, другого доставили в больницу. От госпитализации они отказались. На одном из судов был эвакуирован экипаж.

Розлива нефтепродуктов не произошло, так как танкеры были пустые. Информация о последствиях будет уточняться.

Было уничтожено порядка 70 БПЛА в Миллеровском, Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Каменском, Кашарском, Багаевском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Новошахтинске и Каменске-Шахтинском, а также в Таганрогском заливе.

7 июля Слюсарь сообщал об уничтожении около 10 БПЛА над Таганрогом, Новочеркасском и Батайском, а также в Семикаракорском, Миллеровском, Багаевском, Кашарском и Тарасовском районах. В Миллеровском и Веселовском из‑за падения фрагментов БПЛА загорелись сельхозугодья на незначительной площади.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь