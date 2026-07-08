В Москве ожидаются сильные дожди из-за эффекта Фудзивары

Как отметил специалист, один из циклонов, получивший название «Бернадетт», сформировался на волне атмосферного фронта и уже наблюдается над южной частью Балтийского моря. Второй – термический циклон – зафиксирован над севером Каспийского моря. По словам Тишковца, появление такого циклона летом – редкое явлениее и происходит примерно один раз в 10 лет. Синоптик добавил, что «каспиец», как он назвал второй циклон, впоследствии поглотит атмосферную систему, пришедшую из Северной Атлантики.