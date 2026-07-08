В Москве ожидаются сильные дожди из-за эффекта Фудзивары
Москву в предстоящие выходные ожидают сильные осадки, вызванные формированием суперциклона над центральной частью России. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, причиной станет эффект Фудзивары – редкое метеорологическое явление, при котором два циклона объединяются в одну мощную систему. Из-за него в столице может выпасть до 67 л воды на 1 кв. м, что соответствует примерно 80% месячной нормы осадков.
Как отметил специалист, один из циклонов, получивший название «Бернадетт», сформировался на волне атмосферного фронта и уже наблюдается над южной частью Балтийского моря. Второй – термический циклон – зафиксирован над севером Каспийского моря. По словам Тишковца, появление такого циклона летом – редкое явлениее и происходит примерно один раз в 10 лет. Синоптик добавил, что «каспиец», как он назвал второй циклон, впоследствии поглотит атмосферную систему, пришедшую из Северной Атлантики.
Всю неделю в Москве, по прогнозу Тишковца, синоптики прогнозируют циклоническую деятельность и так называемые «огуречные» дожди – затяжные прохладные осадки, которые в старину шли в середине лета, когда наливаются огурцы. Ночные температуры в столичном регионе составят +9…+14 градусов, днем – +18…+23 градуса.