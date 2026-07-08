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Сальдо: при ударе БПЛА по больнице в Херсонской области погиб человек

Ведомости

Украинский беспилотник атаковал Ивановскую центральную районную больницу в Херсонской области. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо. Удар пришелся по станции скорой помощи, погиб сотрудник медучреждения.

По словам Сальдо, пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка. Информация о последствиях атаки уточняется.

Глава региона назвал произошедшее преступлением против людей, нуждающихся в помощи, и против тех, кто эту помощь оказывает. «За это киевский режим обязательно ответит», – заявил Сальдо.

Ивановская ЦРБ находится в Алешках Херсонской области.

В июле 2025 г. Сальдо сообщал о почти полном уничтожении поликлиники в Новой Каховке в результате украинского обстрела.

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