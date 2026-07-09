76% опрошенных россиян назвали создание семьи важнейшей жизненной целью
Среди россиян 76% считают, что создание семьи, рождение и воспитание детей – это одна из важнейших и необходимых жизненных целей. Об этом говорится в результатах совместного исследования аналитического центра ВЦИОМ и Национального центра «Россия».
По данным опроса, 72% респондентов отметили, что семья в первую очередь воспринимается как пространство любви и защищенности, эмоциональной поддержки. Еще 57% населения рассказали, что считают смыслом семьи рождение и воспитание детей.
Участники исследования также ответили на вопросы о воспитании. 31% опрошенных посчитал, что родители прежде всего должны взращивать в детях ответственность, это самый популярный ответ. Честность, искренность и недопустимость обмана назвали 25% респондентов. Родители также остались главным элементом в формирования личности ребенка, по мнению россиян (68% респондентов отметили их влияние).
3 июля АЦ ВЦИОМ сообщил, что Родина чаще всего ассоциируется у россиян с домом, семьей и ценностями. С таким образом связано 56% ответов опрошенных. Для них это место, где они родились и выросли: страна, земля и край. Семью и связь поколений выбрали 35% респондентов. В качестве ассоциаций они называли своих близких, детей, родственников, друзей, родителей, а также место, где живут родные люди. Почти каждый четвертый ответ опрошенных (23%) касался ценностей: смысла жизни, гордости за страну, уважения, силы, любви, безопасности, надежности.