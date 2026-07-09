Мурашко призвал разделять науку и хайп в нутрициологии

«Очень сложно было отделить специалистов от тех, кто в этом мало что понимает и на уровне каких-то паранаучных публикаций. Это касается вопросов консультаций по питанию, поэтому на сегодняшний день мы утвердили специальность «нутрициолог», сформировали к нему требования и, конечно, необходимо базовое медицинское образование у этих специалистов», – подчеркнул он.