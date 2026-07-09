Мурашко призвал разделять науку и хайп в нутрициологии
В направлении нутрициология важно разделять квалифицированных специалистов и тех, кто использует коммерчески раскрученные истории для хайпа, заявил «Вестям» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Очень сложно было отделить специалистов от тех, кто в этом мало что понимает и на уровне каких-то паранаучных публикаций. Это касается вопросов консультаций по питанию, поэтому на сегодняшний день мы утвердили специальность «нутрициолог», сформировали к нему требования и, конечно, необходимо базовое медицинское образование у этих специалистов», – подчеркнул он.
По словам Мурашко, нутрициология должна быть разделом «научности и подхода, основанного на доказательствах» в условиях большого количества «малодоказанного хайпа».
9 июля заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» напомнила, что с 1 сентября 2026 г. в стране будет введена новая медицинская специальность «нутрициолог», согласно приказу Минздрава. В России также появятся «врачи здорового долголетия», переподготовку медиков по новой специальности уже прошли 264 специалиста из 50 регионов страны.
На мероприятии вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что государство уже рассматривает питание как стратегическое направление и важный инструмент увеличения продолжительности здоровой жизни. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ведомство провело в 85 субъектах страны исследования о структуре питания населения и мониторинг 13 основных групп продуктов по более 120 показателям.