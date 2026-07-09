К 2029 году в России появится реестр лекарств и влияющих на них продуктов

К 2029 году в России появится реестр лекарств и влияющих на них продуктовВ будущем питание и лечение должны строиться на основе генетического профиля человека
В России к 2029 г. создадут реестр лекарств и влияющих на них продуктов питания, доступный для врачей и пациентов. Об этом сообщила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Озвученный ею подход при выборе продуктов питания и одновременном приеме определенных препаратов строится на индивидуальных рекомендациях на основе генетического профиля человека. Он также объединяет два раздела генетики – нутригенетику и фармакогенетику.
В качестве примера Кривонос привела в своей презентации связь между употреблением в пищу грейпфрута и действием статинов, противоинфекционных средств и препаратов, снижающих артериальное давление. Как следует из обзора ученых из Гарвардской медицинской школы, у людей с полиморфизмами (нормальная индивидуальная вариация ДНК) в гене CYP3A4 ингибирующий эффект грейпфрута может быть многократно усилен. Иными словами, этот цитрусовый фрукт усиливает действие лекарств.
По словам Кривонос, в основу реестра лягут прорывные исследования, необходимые для здоровой, долгой и активной жизни населения. Она также напомнила, что с 1 сентября 2026 г. в стране будет введена новая медицинская специальность нутрициолог, согласно приказу Минздрава. В России также появятся «врачи здорового долголетия», переподготовку медиков по новой специальности уже прошли 264 специалиста из 50 регионов страны, писали «Ведомости.Здоровье».
Питание для долгой жизни
Как отметила в ходе сессии вице-премьер Татьяна Голикова, государство уже рассматривает питание как стратегическое направление и важный инструмент увеличения продолжительности здоровой жизни.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что служба провела в 85 субъектах страны исследования о структуре питания населения и мониторинг 13 основных групп продуктов по более 120 показателям. Роспотребнадзор также направил губернаторам рекомендации о правильной организации питания. Например, специалисты службы выяснили, что жители северных регионах не привыкли потреблять коровье молоко. А в некоторых регионах продукты надо обогащать йодом и витаминами.
В целом же, как отметила Голикова, в последние годы россияне стали потреблять меньше хлеба, их рацион пополнился большим количеством овощей, фруктов, белковых продуктов.
Одним из выводов исследования Роспотребнадзора, по словам Поповой, стало понимание, что общие рекомендации по питанию далеко не всегда эффективны. Помимо разных условий проживания каждый человек имеет индивидуальные генетические и фенотипические особенности, метаболизм и т. д. В будущем, учитывая эти особенности, питание должно стать частью персонализированной профилактики.