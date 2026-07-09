К 2029 году в России появится реестр лекарств и влияющих на них продуктов

В качестве примера Кривонос привела в своей презентации связь между употреблением в пищу грейпфрута и действием статинов, противоинфекционных средств и препаратов, снижающих артериальное давление. Как следует из обзора ученых из Гарвардской медицинской школы, у людей с полиморфизмами (нормальная индивидуальная вариация ДНК) в гене CYP3A4 ингибирующий эффект грейпфрута может быть многократно усилен. Иными словами, этот цитрусовый фрукт усиливает действие лекарств.