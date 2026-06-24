Фармкомпании полного цикла просят устранить барьеры для получения преференций

Фармкомпании полного цикла просят устранить барьеры для получения преференцийПоставщики сырья для социально значимых лекарств не успеют подключиться к системе прослеживаемости к 1 июля
Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза попросила правительство устранить препятствия для получения преференций при госзакупках российских препаратов полного цикла из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Соответствующее письмо председатель правления ассоциации Алексей Кедрин 18 июня направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Его копия есть у «Ведомостей», получение письма подтвердили в пресс-службе правительства.
С 1 июля фармкомпании могут претендовать на получение 30%-ной ценовой преференции или на использование углубленного правила «второй лишний» на госторгах только при подтверждении через систему «Честный знак» полного цикла производства минимум одной серии препарата, напоминается в письме.