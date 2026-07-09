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«Роскосмос» показал штормовой циклон, который движется на Москву

Ведомости
Роскосмос
Роскосмос

Штормовой циклон, который до этого обрушился на Калининградскую область, достиг Московского региона. Об этом сообщили в «Роскосмосе», опубликовав спутниковые снимки, сделанные с высоты более 35 000 км.

«Сегодня циклон уже подошел к Москве», – отметили в госкорпорации.

8 июля циклон вызвал сильный ветер и ливни в Калининградской области. Непогода повалила деревья, повредила автомобили и крыши частных домов, а также оставила без электроснабжения ряд населенных пунктов.

До этого синоптики предупреждали, что в предстоящие выходные Москву ожидают сильные осадки из-за формирования над центральной частью России суперциклона. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, причиной станет эффект Фудзивары – редкое метеорологическое явление, при котором два циклона объединяются в одну мощную систему.

По оценке синоптика, в столице может выпасть до 80% месячной нормы осадков. В течение недели в Московском регионе сохранится погода с продолжительными дождями.

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