Львова-Белова рассказала о состоянии спасенной из Константиновки девочки

Ребенок временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают ей необходимую психологическую и медицинскую помощь. Львова-Белова рассказала, что у девочки обнаружили проблемы со зрением. Сейчас для нее изготавливают очки.