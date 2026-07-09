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Львова-Белова рассказала о состоянии спасенной из Константиновки девочки

Ведомости

Спасенная при взятии Константиновки десятилетняя девочка сейчас находится в безопасности, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале в Мах.

Ребенок временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают ей необходимую психологическую и медицинскую помощь. Львова-Белова рассказала, что у девочки обнаружили проблемы со зрением. Сейчас для нее изготавливают очки.

Параллельно уполномоченный по правам ребенка и профильные ведомства устанавливают связь с близкими и родственниками, кто бы мог позаботиться о девочке.

8 июля Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Южной» группировки войск обнаружили девочку в подвале дома на окраине Константиновки во время обхода жилых домов. Она осталась одна: мамы не стало, папу не помнит, бабушка и дедушка погибли, когда в их дом прилетел дрон.

Военнослужащие оберегали девочку почти месяц, помогали продуктами, дарили подарки и охраняли ее дом. Когда появилась возможность, они перевезли ребенка в безопасное место.

ВС РФ взяли под контроль Константиновку 3 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что освобождение города является стратегически важным, поскольку Константиновка – это крупный промышленный и транспортный узел Донбасса.

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