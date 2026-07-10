В Омске ликвидируют не разорвавшийся после ударов ВСУ снаряд
Снаряд, который не разорвался в ходе украинских атак на Омск, уничтожат специалисты, сообщил в Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.
«В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации», – написал он.
По словам Хоценко, процедура не представляет опасности для жителей. Специалисты держат ситуацию под контролем.
6 июля украинские беспилотники впервые атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске.