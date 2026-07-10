Львова-Белова помогла организовать лечение спасенной из Константиновки девочки
Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла под свой контроль ситуацию с десятилетней девочкой, которую спасли бойцы «Южной» группировки войск из взятой под контроль Константиновки.
Девочку навестила уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская. Ребенок в настоящий момент временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают ей всю необходимую помощь. Львова-Белова отметила, что сейчас главное – здоровье девочки, ее спокойствие и благополучие.
«Важно помочь всем детям, пострадавшим в ходе конфликта на Украине, в результате атак ВСУ на приграничные российские регионы. Они очень нуждаются в заботе и сочувствии», – подчеркнула детский омбудсмен.
8 июля Минобороны РФ сообщило, что военные обнаружили девочку в подвале дома на окраине Константиновки во время обхода жилых домов. Она осталась одна: мамы не стало, папу не помнит, бабушка и дедушка погибли, когда в их дом прилетел дрон.
Военнослужащие оберегали девочку почти месяц, помогали продуктами, дарили подарки и охраняли ее дом. Когда появилась возможность, они перевезли ребенка в безопасное место.