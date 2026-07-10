Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SBER290,67-1,31%CNY Бирж.11,317+0,59%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,19%RGBITR755,92-0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Львова-Белова помогла организовать лечение спасенной из Константиновки девочки

Ведомости

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла под свой контроль ситуацию с десятилетней девочкой, которую спасли бойцы «Южной» группировки войск из взятой под контроль Константиновки.

Девочку навестила уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская. Ребенок в настоящий момент временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают ей всю необходимую помощь. Львова-Белова отметила, что сейчас главное – здоровье девочки, ее спокойствие и благополучие.

«Важно помочь всем детям, пострадавшим в ходе конфликта на Украине, в результате атак ВСУ на приграничные российские регионы. Они очень нуждаются в заботе и сочувствии», – подчеркнула детский омбудсмен.

8 июля Минобороны РФ сообщило, что военные обнаружили девочку в подвале дома на окраине Константиновки во время обхода жилых домов. Она осталась одна: мамы не стало, папу не помнит, бабушка и дедушка погибли, когда в их дом прилетел дрон.

Военнослужащие оберегали девочку почти месяц, помогали продуктами, дарили подарки и охраняли ее дом. Когда появилась возможность, они перевезли ребенка в безопасное место.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь