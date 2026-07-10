Львова-Белова помогла организовать лечение спасенной из Константиновки девочки

Девочку навестила уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская. Ребенок в настоящий момент временно находится в детском учреждении. Рядом с ней специалисты, которые оказывают ей всю необходимую помощь. Львова-Белова отметила, что сейчас главное – здоровье девочки, ее спокойствие и благополучие.