Ковальчук поручил восстановить поврежденную после удара ВСУ школу
Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в школе, в которой после атаки украинского беспилотника выбито 39 окон и повреждена крыша. О своем визите он рассказал на канале в Мах.
Ковальчук поставил задачу, что к началу учебного года все последствия удара необходимо устранить.
«Людей в беде никто не бросит», – подчеркнул он.
Рядом со школой находится дом, который после атаки дронов восстановлению не подлежит. По словам врио губернатора, в ближайшее время проведут экспертизу, чтобы семья могла получить компенсацию за утраченное жилье.
4 июля Ковальчук сообщал, что за сутки над регионом сбили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Он рассказал, что в отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, бригада «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и сотрудники транспортной полиции.