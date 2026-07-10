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Главная / Общество /

Ковальчук поручил восстановить поврежденную после удара ВСУ школу

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук побывал в школе, в которой после атаки украинского беспилотника выбито 39 окон и повреждена крыша. О своем визите он рассказал на канале в Мах.

Ковальчук поставил задачу, что к началу учебного года все последствия удара необходимо устранить.

«Людей в беде никто не бросит», – подчеркнул он.

Рядом со школой находится дом, который после атаки дронов восстановлению не подлежит. По словам врио губернатора, в ближайшее время проведут экспертизу, чтобы семья могла получить компенсацию за утраченное жилье.

4 июля Ковальчук сообщал, что за сутки над регионом сбили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Он рассказал, что в отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, бригада «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и сотрудники транспортной полиции.

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