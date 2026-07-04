Над Брянской областью сбили 264 беспилотника
За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Богомаз в Max.
По его словам, в отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, бригада «БАРС-Брянск», спецподразделения Росгвардии и сотрудники транспортной полиции.
В городе Карачеве в результате падения обломков повреждены окна в двух детских садах, школе и больнице. Также пострадали два гражданских автомобиля и четыре частных жилых дома. На месте работают экстренные службы и комиссия по оценке ущерба.
Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности, не приближаться к незнакомым предметам и сообщать о подозрительных находках в единую диспетчерскую службу по телефону 112.
В ночь на 4 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России. В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель, еще двое пострадали, полностью уничтожен один дом, повреждены еще семь частных домов и восемь автомобилей. Днем ранее, 3 июля, средства ПВО сбили 188 украинских БПЛА над российскими регионами.