Над Брянской областью сбили 264 беспилотника

В ночь на 4 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами России. В Брянской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель, еще двое пострадали, полностью уничтожен один дом, повреждены еще семь частных домов и восемь автомобилей. Днем ранее, 3 июля, средства ПВО сбили 188 украинских БПЛА над российскими регионами.