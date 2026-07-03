Над регионами России за день уничтожили 188 украинских БПЛА

3 июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за период с апреля по июнь в результате действий Киева пострадали не менее 3040 мирных жителей России. По его словам, погибли 422 человека. Дипломат отметил, что в среднем ежедневно ранения получают 29 мирных жителей, еще пять человек погибают.