Над регионами России за день уничтожили 188 украинских БПЛА
Средства ПВО с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 188 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атаки отражали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, а также над Крымом.
До этого Минобороны сообщало, что в ночь на 3 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над 11 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
3 июля посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что за период с апреля по июнь в результате действий Киева пострадали не менее 3040 мирных жителей России. По его словам, погибли 422 человека. Дипломат отметил, что в среднем ежедневно ранения получают 29 мирных жителей, еще пять человек погибают.