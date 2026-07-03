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За ночь над Россией сбили 155 украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над 11 регионами России и над Азовским и Черным морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Атаки были отражены с вечера до 7:00 мск 3 июля над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Крыма.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Саратова («Гагарин»), Калуги («Грабцево»), Ярославля («Туношна»), Череповца, Сочи, столичных «Внуково», «Жуковский» (Раменское) и «Домодедово».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что 3 июля на подлете к столице были уничтожены шесть дронов. Два беспилотника сбили ночью и еще четыре ранним утром.  

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