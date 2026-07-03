С апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли 422 мирных жителя России

Дипломат добавил, что ежедневно в среднем 29 мирных жителей получают ранения, пятеро погибают. Он связал это с поддержкой киевского режима западными спонсорами. С февраля 2022 г. по 30 июня 2026 г. общее число пострадавших достигло 30 913 человек, из них 8434 погибли.