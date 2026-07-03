С апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли 422 мирных жителя России

С апреля по июнь из-за атак ВСУ погибли 422 мирных жителя РоссииПострадали более 3000 человек
За апрель – июнь в результате действий Киева пострадали не менее 3040 мирных жителей России. Из них погибли 422 человека, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, его слова приводит ТАСС.
Рост числа пострадавших по сравнению с предыдущим кварталом превысил 76% (+1315 человек).
Дипломат добавил, что ежедневно в среднем 29 мирных жителей получают ранения, пятеро погибают. Он связал это с поддержкой киевского режима западными спонсорами. С февраля 2022 г. по 30 июня 2026 г. общее число пострадавших достигло 30 913 человек, из них 8434 погибли.
2 июля в Минобороны РФ сообщили, что армия России нанесла массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, логистическим центрам и энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил о результатах ответной атаки российских военных по Киеву и другим населенным пунктам. Удары наносились исключительно по военным или околовоенным объектам.