Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,455-0,14%BISVP9,93-0,3%NKNC51,35+0,49%IMOEX2 296,49-2,05%RTSI924,35-2,05%RGBI112,77-0,2%RGBITR751,03-0,17%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Герасимов доложил Путину об ударах по Киеву

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не проводил встречу с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. О результатах удара по Киеву российскому лидеру доложили по телефону, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Речь идет о телефонном докладе. Хотя регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи тоже проходят, но они обычно не освещаются телевидением», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Герасимов доложил Путину о результатах массированного ответного удара российских военных по Киеву и другим населенным пунктам. Он подчеркнул, что удары наносились исключительно по военным или околовоенным объектам.

Об ударе сообщали в Минобороны РФ. В министерстве рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, логистическим центрам и энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь