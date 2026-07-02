Песков: Герасимов доложил Путину об ударах по Киеву
Президент РФ Владимир Путин не проводил встречу с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. О результатах удара по Киеву российскому лидеру доложили по телефону, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Речь идет о телефонном докладе. Хотя регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи тоже проходят, но они обычно не освещаются телевидением», – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, Герасимов доложил Путину о результатах массированного ответного удара российских военных по Киеву и другим населенным пунктам. Он подчеркнул, что удары наносились исключительно по военным или околовоенным объектам.
Об ударе сообщали в Минобороны РФ. В министерстве рассказали, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, логистическим центрам и энергетическим объектам, обеспечивающим работу предприятий, задействованных в производстве вооружений и беспилотников.