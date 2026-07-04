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Над Россией уничтожено 389 украинских БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами, сообщили в Минобороны.

Дроны с 20.00 сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

БПЛА также уничтожены над Московским регионом. С 20.00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 23 сбитых дронах, летевших в сторону столицы.

Беспилотники ночью ликвидированы также над южными регионами – Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями.

Ракету ночью сбили над Удмуртией. Она пыталась атаковать предприятие, сообщали власти. В Белгороде из-за массированного удара ВСУ начались пожары, перебои со светом и водой.

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