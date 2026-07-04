Над Россией уничтожено 389 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами, сообщили в Минобороны.
Дроны с 20.00 сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
БПЛА также уничтожены над Московским регионом. С 20.00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 23 сбитых дронах, летевших в сторону столицы.
Беспилотники ночью ликвидированы также над южными регионами – Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, над Азовским и Черным морями.