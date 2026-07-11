В Москве пожилая пара передала мошенникам 27 млн рублей
В Москве супружеская пара пенсионеров передала мошенникам 27,2 млн руб. Установлением личностей аферистов занялась Останкинская межрайонная прокуратура, сообщило столичное ведомство в Мах.
Обманная схема началась с того, что на телефон москвички поступило сообщение. В нем говорилось, что в ее аккаунт на портале «Госуслуги» кто-то вошел. В сообщении был номер для связи. Женщина перезвонила по указанному номеру, и ее сразу же переключили на лжесотрудника финансового органа. Он заявил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод денег за рубеж.
После этого злоумышленники убедили ее, что необходимо «проверить» денежные средства, находящиеся дома и на счетах в банках. Для этого надо передать их для размещения на «специальном счете». Супруги ничего не заподозрили. В течение 10 дней пенсионерам звонили и указывали, что делать. Пожилая пара сняла в банках деньги со счетов и передала их курьерам, называвшим кодовое слово.
Прокуратура рассказала, что аферисты даже организовали визит курьера, который передал якобы деньги обратно. На деле в запечатанной коробке ничего не было, но мошенники заявили, что в ней новые купюры, которые нужно хранить в домашнем сейфе. Вакуумную упаковку вскрывать нельзя, так как это приведет к «распылению краски».
В прокуратуре Москвы напомнили, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не просят граждан снимать денежные средства со счетов, переводить их на безопасные счета, не присылают домой к гражданам курьеров, не передают никакие финансовые документы в обмен на деньги.
Московская прокуратура сообщала, что столичный пенсионер и его сожительница под влиянием мошенников лишились 298 млн руб. Мужчину контролировали в течение месяца. Он, следуя инструкциям мошенников, снимал со счетов разных банков деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал их курьерам.