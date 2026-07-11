В Москве пожилая пара передала мошенникам 27 млн рублей

Обманная схема началась с того, что на телефон москвички поступило сообщение. В нем говорилось, что в ее аккаунт на портале «Госуслуги» кто-то вошел. В сообщении был номер для связи. Женщина перезвонила по указанному номеру, и ее сразу же переключили на лжесотрудника финансового органа. Он заявил, что от имени пенсионерки оформлена доверенность на перевод денег за рубеж.