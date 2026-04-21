В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн рублей

По данным следствия, 76-летнему мужчине в одном из мессенджеров прислали сообщение, в котором предложили перейти по ссылке «по вопросам электроснабжения», что он и сделал. После этого ему позвонили неизвестные и сообщили якобы о взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем ему звонили лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили его в необходимости срочно снять все сбережения с его счетов и счетов сожительницы и передать их для размещения на «безопасном счете».