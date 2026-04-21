В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн рублей

Ведомости

Столичный пенсионер и его сожительница под влиянием мошенников лишились 298 млн руб., сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По данным следствия, 76-летнему мужчине в одном из мессенджеров прислали сообщение, в котором предложили перейти по ссылке «по вопросам электроснабжения», что он и сделал. После этого ему позвонили неизвестные и сообщили якобы о взломе аккаунта на «Госуслугах». Затем ему звонили лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов, которые убедили его в необходимости срочно снять все сбережения с его счетов и счетов сожительницы и передать их для размещения на «безопасном счете».

Мужчину контролировали в течение месяца. Он, следуя инструкциям мошенников, снимал со счетов разных банков деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал их курьерам. Взамен пенсионер получал якобы банковские документы о приеме денег и ценностей. Общий ущерб превысил 298 млн руб.

В прокуратуре рассказали, что причастные к совершению преступления лица устанавливаются.

21 февраля 65-летний житель столицы перевел 41,8 млн руб. на счета мошенников. Пенсионеру пришло сообщение в мессенджере якобы от бывшего работодателя о проводимой проверке из-за утечки личных данных. Через некоторое время он уже говорил по телефону с «сотрудниками» правоохранительных органов и финансовой организации.

