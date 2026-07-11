Российская теннисистка выиграла юниорский Уимблдон

Российская теннисистка выиграла юниорский УимблдонАнна Пушкарева обыграла китайскую спортсменку
Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема».
Она обыграла в финале тура китайскую спортсменку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.
Пушкаревой 17 лет, она стала четвертой россиянкой, которая выиграла юниорский Уимблдон. До нее это сделали спортсменки Вера Душевина в 2002 г., Софья Жук в 2015 г. и Анастасия Потапова в 2016 г.
Пушкарева занимает 1015-е место в рейтинге WTA и 28-е - в юниорском рейтинге ITF.
Уимблдон-2026 для российских теннисистов завершился 5 июля, впервые за семь лет никто не вышел в 1/4 финала.