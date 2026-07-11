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Российская теннисистка выиграла юниорский Уимблдон

Анна Пушкарева обыграла китайскую спортсменку
Ведомости

Российская теннисистка Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема».

Она обыграла в финале тура китайскую спортсменку Сунь Синьжань со счетом 5:7, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

Пушкаревой 17 лет, она стала четвертой россиянкой, которая выиграла юниорский Уимблдон. До нее это сделали спортсменки Вера Душевина в 2002 г., Софья Жук в 2015 г. и Анастасия Потапова в 2016 г.

Пушкарева занимает 1015-е место в рейтинге WTA и 28-е - в юниорском рейтинге ITF. 

Уимблдон-2026 для российских теннисистов завершился 5 июля, впервые за семь лет никто не вышел в 1/4 финала.

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