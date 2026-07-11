Умер народный артист России Юрий Смирнов

Смирнов родился в 1938 г. в Москве. В 1961 г. он снялся в своем первом фильме. В 1963 г. он окончил Училище имени Щукина и в том же году его приняли в труппу Театра на Таганке. Известность в кино ему принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш» 1971 г.