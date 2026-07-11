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«Пулково» предупредил об изменениях в расписании из-за грозы

Ведомости

В петербургском «Пулково» возможны изменения в расписании из-за прохождения мощного грозового фронта со шквалистым ветром. Об этом аэропорт предупредил пассажиров в Telegram. 

 По состоянию на вечер 11 самолетов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы.

В пресс-службе воздушной гавани подчеркнули, что безопасность полетов остается главным приоритетом. По данным онлайн-табло, максимальная задержка вылета достигает трех часов.

Непогода в Петербурге началась вечером 11 июля: город накрыл атмосферный фронт с грозой, ливнем и шквалистым ветром, порывы которого достигают 17 м в секунду. 

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