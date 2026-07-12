Стали известны полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу
В полуфинале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Франции, Испании, Аргентины и Англии. Об этом говорится на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Первый полуфинал состоится 14 июля и начнется в 22:00 мск. В нем встретятся национальные команды Франции и Испании. 15 июля, также в 22:00 мск, сыграют сборные Аргентины и Англии.
ФИФА также подтвердила даты заключительных игр турнира. Встреча за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.
Англия и Аргентина вышли в полуфинал чемпионата мира-2026. Англичане в 1/4 финала победили Норвегию в дополнительное время – 2:1. Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
11 июля стало известно, что сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира-2026, обыграв Бельгию в 1/4 финала со счетом 2:1. Франция в своем четвертьфинале победила Марокко со счетом 2:0.