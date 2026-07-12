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Главная / Общество /

Стали известны полуфиналисты ЧМ-2026 по футболу

Ведомости

В полуфинале чемпионата мира по футболу сыграют сборные Франции, Испании, Аргентины и Англии. Об этом говорится на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Первый полуфинал состоится 14 июля и начнется в 22:00 мск. В нем встретятся национальные команды Франции и Испании. 15 июля, также в 22:00 мск, сыграют сборные Аргентины и Англии.

ФИФА также подтвердила даты заключительных игр турнира. Встреча за третье место пройдет 18 июля в Майами. Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля в Нью-Йорке.

Англия и Аргентина вышли в полуфинал чемпионата мира-2026. Англичане в 1/4 финала победили Норвегию в дополнительное время – 2:1. Аргентина обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

11 июля стало известно, что сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата мира-2026, обыграв Бельгию в 1/4 финала со счетом 2:1. Франция в своем четвертьфинале победила Марокко со счетом 2:0.

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