Минпросвещения посоветовало детям развивающие мобильные игры

Помимо выбора безопасных игр, Минпросвещения рекомендует применять технические средства фильтрации травмирующего контента. В письме также подчеркивается важность формирования у детей навыков критической оценки информации, с которой они сталкиваются в цифровой среде. Предлагается уделять внимание развитию их эмоциональной устойчивости и способности противостоять деструктивному воздействию.