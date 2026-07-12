Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%CHKZ13 400+0,37%ARSA5,64-0,35%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,23-0,09%RGBITR756,76+0,02%
Главная / Общество /

Минпросвещения посоветовало детям развивающие мобильные игры

Ведомости

Министерство просвещения России подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Об этом говорится в письме министерства, направленном в регионы, передает «РИА Новости».

Такой контент должен быть предварительно проверен на безопасность. Ведомство также обращает внимание на необходимость ограничивать доступ детей к материалам, которые могут причинить психологический вред.

Помимо выбора безопасных игр, Минпросвещения рекомендует применять технические средства фильтрации травмирующего контента. В письме также подчеркивается важность формирования у детей навыков критической оценки информации, с которой они сталкиваются в цифровой среде. Предлагается уделять внимание развитию их эмоциональной устойчивости и способности противостоять деструктивному воздействию.

8 июля ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году, согласно которым обучение начнется 1 сентября 2026 г. и завершится 26 мая 2027 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её