Минпросвещения посоветовало детям развивающие мобильные игры
Министерство просвещения России подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Об этом говорится в письме министерства, направленном в регионы, передает «РИА Новости».
Такой контент должен быть предварительно проверен на безопасность. Ведомство также обращает внимание на необходимость ограничивать доступ детей к материалам, которые могут причинить психологический вред.
Помимо выбора безопасных игр, Минпросвещения рекомендует применять технические средства фильтрации травмирующего контента. В письме также подчеркивается важность формирования у детей навыков критической оценки информации, с которой они сталкиваются в цифровой среде. Предлагается уделять внимание развитию их эмоциональной устойчивости и способности противостоять деструктивному воздействию.
8 июля ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году, согласно которым обучение начнется 1 сентября 2026 г. и завершится 26 мая 2027 г.