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В Москве сократилось число аварий с нарушающими пешеходами на 31%

Ведомости

Количество ДТП с участием пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте, в Москве снизилось на 31% по итогам первого полугодия 2026 г. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

За период в столице зарегистрировали 131 ДТП, в которых пешеходы пересекали проезжую часть не по пешеходному переходу. Годом ранее таких аварий было 191. Количество погибших в таких авариях уменьшилось на 20%.

В дептрансе отметили, что часть нарушений происходит даже при наличии оборудованных переходов поблизости. В 36% случаев жители столицы переходят дорогу в зоне видимости «зебры», а в 5% ситуаций перебегают магистрали с разделительными ограждениями, включая МКАД. При этом около половины таких ДТП фиксируется в период с 16:00 до полуночи, когда ухудшается видимость, а на поведение участников движения могут влиять спешка и усталость.

30 июня «Ведомости» со ссылкой на данные ГАИ писали, что в январе – мае из-за наездов на водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) на перекрестках в России было зарегистрировано 227 ДТП. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2025 г. За пять месяцев число погибших из-за наездов на водителей СИМ на перекрестках сократилось на 75% к аналогичному периоду 2025 г. до двух человек. Количество получивших ранения выросло на 16,5%, составив 226 человек.

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