В Москве сократилось число аварий с нарушающими пешеходами на 31%

30 июня «Ведомости» со ссылкой на данные ГАИ писали, что в январе – мае из-за наездов на водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) на перекрестках в России было зарегистрировано 227 ДТП. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2025 г. За пять месяцев число погибших из-за наездов на водителей СИМ на перекрестках сократилось на 75% к аналогичному периоду 2025 г. до двух человек. Количество получивших ранения выросло на 16,5%, составив 226 человек.