Число наездов на электросамокатчиков в зоне перекрестков выросло на 12%

При этом, как следует из данных ГАИ, в январе – мае почти на 13% сократилось число ДТП, произошедших из-за наездов на пешеходов на перекрестках, до 2732. В них погибло 140 человек (-29%) и 2710 получили ранения (-11,7%), следует из данных ГАИ. По словам Понарьина, для формирования культуры соблюдения ПДД именно на этом сложном участке дороги ГАИ летом и в начале осени проводит всероссийскую социальную кампанию «Продвижение безопасности». Она пройдет в 40 регионах с наиболее высокими показателями аварийности на перекрестках. В их числе, например, Казань, Пенза, Екатеринбург, Калининград, Биробиджан и т. д.