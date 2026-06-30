Число наездов на электросамокатчиков в зоне перекрестков выросло на 12%Водители СИМ пренебрегают правилами и не спешиваются, считают эксперты
В январе – мае 2026 г. из-за наездов на водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) на перекрестках в России было зарегистрировано 227 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Такой вывод следует из данных Госавтоинспекции (ГАИ) по основным показателям аварийности на перекрестках в 2025–2026 гг. «Ведомости» изучили содержание документа.
За пять месяцев число погибших из-за наездов на водителей СИМ на перекрестках сократилось на 75% к аналогичному периоду 2025 г. до двух человек. Количество получивших ранения выросло на 16,5%, составив 226 человек.
С 2022 г. СИМ имеют статус транспортного средства. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие устройства с двигателем. 1 марта 2023 г. для СИМ начали действовать Правила дорожного движения (ПДД), которые включают ограничение скорости, запрет на движение по автомагистралям, а также требования по оборудованию элементами безопасности (тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями и фарами).
По словам замруководителя ГАИ Олега Понарьина, всего за пять месяцев 2026 г. на перекрестках произошло 12 708 ДТП (-8,6% к аналогичному периоду прошлого года). Таким образом, по данным ГАИ, на перекрестки пришлось почти треть (более 30%) всех ДТП с пострадавшими в стране.
В ДТП на российских перекрестках в январе – мае 2026 г. погибло 623 человека (-17%), или свыше 15% всех погибших за тот же период. Более 16 300 получили ранения в ДТП на перекрестках (-9,6%), или практически 31% всех раненых в стране за пять месяцев 2026 г.
При этом, как следует из данных ГАИ, в январе – мае почти на 13% сократилось число ДТП, произошедших из-за наездов на пешеходов на перекрестках, до 2732. В них погибло 140 человек (-29%) и 2710 получили ранения (-11,7%), следует из данных ГАИ. По словам Понарьина, для формирования культуры соблюдения ПДД именно на этом сложном участке дороги ГАИ летом и в начале осени проводит всероссийскую социальную кампанию «Продвижение безопасности». Она пройдет в 40 регионах с наиболее высокими показателями аварийности на перекрестках. В их числе, например, Казань, Пенза, Екатеринбург, Калининград, Биробиджан и т. д.
Более чем на 30%
Основная причина ДТП самокатчиков на перекрестках заключается в неспешивании, считает директор Ассоциации операторов микромобильности и член общественного совета при Минтрансе Ксения Эрдман. Это нарушение ПДД, при котором водитель СИМ не сходит на тротуар во время пересечения дороги по пешеходному переходу, пояснила она.
ДТП также может возникнуть в случае, когда водитель электросамоката двигается по тротуару, а затем резко выезжает на проезжую часть и не выдерживает дистанцию, говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Кроме того, катающиеся пренебрегают дорожными знаками и разметкой, добавила она.
По мнению Эрдман, контролировать электросамокатчиков стоит по аналогии с автомобилистами: фиксировать нарушения с помощью камер и штрафовать. Такое решение, считает Эрдман, будет более быстрым для регулирования водителей СИМ, чем, например, пересмотр дорожной инфраструктуры.