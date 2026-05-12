Почти 70% постов в соцсетях о курьерах на электровелосипедах содержат негатив

Больше всего негативных постов писали женщины возрастной категории 26–45 лет и мужчины в возрасте 30–50 лет. Женщины чаще жаловались на угрозу, которую СИМ представляют для детей и пожилых, мужчины – на нарушения ПДД и опасную езду. Позитивные оценки курьерам на СИМ чаще всего оставляла молодежь 16–25 лет и женщины 25–45 лет, которые ценят удобство доставки. Они также выражали благодарность за работу в тяжелых погодных условиях – при морозе до -22 °C, снегопадах и аномальной жаре.

Женщины и мужчины в возрасте 40–65 лет чаще писали посты о бытовых неудобствах в многоквартирных домах. Их беспокоит хранение мопедов в подъездах с нарушением правил пожарной безопасности, шум, исходящий от дарксторов (склады экспресс-доставки. – «Ведомости»), скопление курьеров у жилых домов, использование лифтов для перевозки грязных мопедов.