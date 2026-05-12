Почти 70% постов в соцсетях о курьерах на электровелосипедах содержат негатив

Почти 70% постов в соцсетях о курьерах на электровелосипедах содержат негативБольше всего пользователей раздражает угроза безопасности на тротуарах
Около 68% публичных высказываний в социальных сетях о том, как курьеры сервисов доставки используют электровелосипеды и электросамокаты, несут негативную окраску – раздражение, страх и агрессию. Позитивные оценки – сочувствие и благодарность курьерам – составляют не более 4% от общего дискурса. На нейтральные и объяснительные посты, апеллирующие к причинам поведения курьеров, приходится около 28%. Об этом говорится в исследовании системы Brand Analytics, с которым ознакомились «Ведомости».
Электросамокаты считаются средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Их статус был закреплен в Правилах дорожного движения (ПДД) в 2023 г. При этом электровелосипеды, которыми в основном пользуются курьеры, формально к СИМ не относятся – отдельного статуса в ПДД для них пока нет.
Эпицентром стала Москва. Больше всего пользователей раздражает угроза безопасности на тротуарах. Согласно результатам исследования, люди воспринимают как риск для жизни и здоровья электросамокаты и электровелосипеды, движущиеся со скоростью 30–60 км/ч по пешеходным зонам. При этом значительная часть аудитории разграничивает опасность транспортного средства и личность курьера, возлагая ответственность на компании-агрегаторы. Авторы исследования отмечают, что чем крупнее город и выше плотность курьерского трафика, тем сильнее негатив к СИМ и электровелосипедам.
Как считали
Аналитики обращают внимание на то, что у пользователей соцсетей есть запрос на разработку законодательных мер и введение водительских прав категории «М» для управления мощными СИМ. Помимо этого они хотели бы появления обязательной госрегистрации таких транспортных средств с выдачей номеров и обязательного страхования гражданской ответственности. Отдельно звучат инициативы о запрете работы курьерами для судимых и о создании единого федерального реестра курьеров. Часть аудитории настаивает на том, что запреты без создания альтернативной инфраструктуры бессмысленны.
Противопоставлять пользователей самокатов всем остальным некорректно, так как они, пешеходы и автомобилисты, – это одни и те же люди, говорит представитель пресс-службы «Юрента». Кроме того, СИМ уже используют соцслужбы – например, полиция в «Сириусе», педиатры в Челябинске, волонтеры поискового отряда «Лиза алерт», дополнил он.
Кто как отзывается
Женщины и мужчины в возрасте 40–65 лет чаще писали посты о бытовых неудобствах в многоквартирных домах. Их беспокоит хранение мопедов в подъездах с нарушением правил пожарной безопасности, шум, исходящий от дарксторов (склады экспресс-доставки. – «Ведомости»), скопление курьеров у жилых домов, использование лифтов для перевозки грязных мопедов.
Во многом отношение к курьерам-партнерам зависит от открытости самих сервисов и системной работы в этом направлении, говорит руководитель отдела развития HR-бренда в онлайн-сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат» Юлия Попова. По ее словам, образ курьера для горожан не ограничивается вопросами применения СИМ. Для них курьер – это прежде всего человек, который ежедневно помогает пользователям сберечь время, добавила она.
Автоюрист Лев Воропаев считает, что водителей СИМ будут воспринимать как полноценных участников дорожного движения, когда они не будут создавать негативных ситуаций в пешеходных зонах и на дорогах. Сейчас они «чужие» и на тротуаре, и на проезжей части, дополнил член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.
В 2025 г. в России произошло 3275 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ (электровелосипеды к ним не относятся). По данным Госавтоинспекции (ГАИ), это на 26% меньше, чем годом ранее. Всего в прошлом году из-за аварий с СИМ в стране погибло 68 человек и почти 3400 получили травмы. Больше всего ДТП случилось в Москве (629), Краснодарском крае (198) и Санкт-Петербурге (193), пишет ТАСС, ссылаясь на данные ГАИ.
«Ведомости» также направили запросы в сервисы кикшеринга «Яндекс Go» и «Юрент» с просьбой прокомментировать результаты исследования.