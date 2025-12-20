Курьер уже в пути: как профессия доставщика стала одной из самых популярных

Возмущение многих вызывает и езда курьеров на электровелосипедах. В Госдуме уже звучали инициативы по регулированию этой сферы: ограничить скорость передвижения или запретить перемещение по тротуарам, поскольку это создает опасность для жизни пешеходов. «Носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 км/ч. Игнорируют пешеходов, мам с колясками и детей. А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», – комментировал депутат Госдумы Алексей Нечаев.