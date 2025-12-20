Курьер уже в пути: как профессия доставщика стала одной из самых популярных

Курьер уже в пути: как профессия доставщика стала одной из самых популярныхВ России в этой сфере работает более 1,5 млн человек
Когда-то курьеры перевозили приказы монархов и секретные документы, а сегодня доставляют продукты и блюда. Сейчас без их работы невозможно представить современную городскую жизнь, хотя такой труд в истории нередко был опасен. Ко Дню курьера, который отмечается 17 декабря, «Ведомости» вспоминают, как эта профессия стала одной из самых массовых.
И в холод, и в зной
Работа курьеров – одна из самых древних в мире. Гонцы, доставлявшие посылки и письма на большие расстояния, существовали как в античные времена, так и в Средние века. Такие люди могли совмещать роль и почтальона, и курьера, а их главной задачей были государственные поручения с важными документами. По сути, они выполняли функции современных спецсвязистов и фельдъегерей.
Развитая сеть гонцов была во всех древних империях – Египте, Ассирии, Вавилоне, Персии, Греции и Риме: это позволяло поддерживать связь между отдаленными провинциями. Послания могли доставлять как пешком, так и верхом. О тяготах этой профессии упоминают античные источники.
«Когда гонец выходит в чужую страну, завещает он свое имущество своим детям из-за страха перед львами и азиатами. И если вернулся он в Египет, едва достиг он сада, едва достиг он дома своего вечером, и вновь ему надо идти», – говорится в древнеегипетском литературном произведении «Поучение Ахтоя» (около 2150-1750 гг. до н. э.). Широко известен и случай с греческим гонцом Фидиппидом, который, согласно легенде, пробежал от Марафона до Афин, чтобы сообщить о победе над персами, и умер от изнеможения. Этот подвиг лег в основу современной марафонской дистанции.
У индейцев до открытия европейцами Нового Света не было лошадей, поэтому гонцам приходилось еще тяжелее. Особенно развита была система связи в Империи инков, где курьеров называли часки. По всей стране была организована сеть специальных постов, на расстоянии примерно в 2,5-9 км друг от друга. Гонцы перемещались между ними, передавая сообщения устно – быстро заучивая их наизусть – или в письменном виде. По некоторым версиям, часки, преодолев расстояние в 350-400 км, могли доставить даже еще живую рыбу к столу правителя инков.
Учитывая, что территория империи пролегала по горному и труднодоступному рельефу, для преодоления расстояния между постами нужна большая выносливость. Поэтому гонцов обучали с самого детства, кормили раз в день и могли жестоко наказывать за медлительность. Несмотря на короткую продолжительность жизни, часки пользовались высоким уважением в обществе. Многие из их троп сохранились до наших дней.
В Германии в XVI в. до появления почтовых и курьерских служб даже существовала так называемая «почта мясников». Представители этой профессии, перегоняя скот по своим маршрутам, обязаны были параллельно доставлять и корреспонденцию.
На побегушках
На Руси курьеры тоже появились достаточно рано. Гонцы считались государевыми людьми и доставляли важные послания и приказы в любую погоду, независимо от расстояния. В военное время их миссия становилась особенно опасной – передавая донесения между частями армии, они рисковали попасть в плен или погибнуть.
Существовала и специальная служба ямщиков – нечто среднее между современными курьерами и таксистами. Они доставляли грузы, деньги и даже людей, например, дипломатов. Чтобы защититься от разбойников, ямщики были обязаны брать в дорогу пистолет и саблю.
В «Табели о рангах», учрежденной Петром I в 1722 г., появилась должность «кабинет-курьер». В его функции, в частности, входила организация корреспонденции между монархами. Однако официальным днем создания курьерской службы в стране считается 17 декабря 1796 г., когда император Павел I учредил в Российской империи фельдъегерский корпус. Эта дата стала одновременно и днем учреждения современной одноименной федеральной службы РФ, доставляющей документы государственной важности, а также неофициальным профессиональным праздником курьеров.
«После видят, нечего делать, – ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!» – хвастался о своей работе в департаменте герой Николая Гоголя «Ревизор» Иван Хлестаков.
В XIX в. курьерские услуги стали еще популярнее. Частные посыльные доставляли личные письма, посылки и товары. У них была специальная форма – с малиновыми фуражками, на которых указывалось название компании или артели. Поскольку многие горожане не имели собственных кухонь, еду заказывали в трактирах с доставкой. На вынос работали также кухмистерские – заведения, напоминавшие современные столовые и банкетные залы.
Посыльными, особенно по срочным делам, могли назначаться не только специально нанятые люди, но и личные слуги, а иногда даже дворники. В XIX в. появился специальный термин «мальчик на побегушках». Так называли юношей и подростков из деревень, которые, как правило, работали в торговых лавках крупных городов Российской империи и доставляли клиентам товар. Справедливости ради, они могли со временем стать продавцами, помощниками хозяина магазина и даже владельцами собственного дела.
О популярности этой профессии в то время говорит и тот факт, что в конце XIX – начале XX в. выходят две газеты с соответствующими названиями – «Курьер» и «Русский курьер». Хотя они были не профильными, а общественно-политическими и печатались издания. В них печатались Иван Бунин, Константин Бальмонт, Валерий Брюсов и Дмитрий Мамин-Сибиряк.
Цена доставки
Зимой, 5 февраля 1926 г. в поезде Москва-Рига произошла перестрелка. Неизвестные напали на двух советских дипломатических курьеров в купе. Один из них – Теодор Нетте – погиб на месте. Его коллега, Иоганн Махмасталь, был ранен, но сумел отбиться от нападавших, доставить послания государственной важности по месту назначения и только потом обратиться за медицинской помощью.
Следствие признало нападение обычным уголовным преступлением, однако событие вызвало широкий общественный резонанс. Поэт Владимир Маяковский посвятил погибшему стихотворение «Товарищу Нетте – пароходу и человеку», а в 1977 г. на экраны вышла советская кинокартина «Красные дипкурьеры». В наши дни, в первую субботу февраля, в России отмечается День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Во время Великой Отечественной войны особое значение приобрела спецсвязь. Уже 30 июня 1941 г. на фельдъегерскую связь НКВД СССР была возложена обязанность обеспечить своевременную доставку особо важных документов Генштаба на фронт и в отдельные армии. За годы войны они доставили более 120 000 пакетов с оперативной информацией и налетали 1,5 млн км.
В СССР также были «курьеры по особым поручениям» или «курьеры при органе особой важности». Зачастую их называли просто «нарочные». Они состояли при штатах министерств и различных силовых органов: на них лежала ответственность по доставке различной корреспонденции между государственными ведомствами.
Но курьеры были не только в официальных структурах. В советском обществе, строившем коммунизм, большое внимание уделялось развитию общественного питания. Предполагалось, что обеды вне дома или с доставкой станут повседневным явлением для советского гражданина и «наковальней, где будет выковываться и создаваться новый быт и советская общественность».
«Товарищи архитекторы! <...> Вы не помните указаний Ленина о необходимости освободить женщину от отупляющей, непроизводительной работы по приготовлению пищи в своей кухне <…> Что же вы хотите – и при коммунизме обречь нас, женщин, на ежедневное домашнее приготовление завтраков, обедов и ужинов?!». Подобные письма писали в адрес II Всесоюзного съезда советских архитекторов две советские женщины (цитата по книге Наталии Лебиной «Хрущевка. Советское и несоветское в пространстве повседневности»). Они требовали строить дома с расчетом на то, чтобы в каждом из них был общепит или иное заведение, по возможности с доставкой на дом.
Кухня на советском районе
В 1950-х советские власти рекомендовали расширить «отпуск завтраков, обедов и ужинов на дом». По этой схеме начали работать некоторые столовые, находившиеся поблизости от промышленных предприятий. Например, в субботу можно было заказать воскресный обед для всей семьи, который затем доставляли в специальных контейнерах – так называемых судках. В меню, в частности, могли входить такие блюда, как солянка, заливная рыба, пирог с рисом и жаркое.
В советское время также работал сервис «Доставка обедов на дом». На дорогах можно было встретить ИЖ-2715, известные в народе как «каблук», – именно на этих автомобилях привозили заказы. Однако курьеры использовали и другой транспорт: велосипеды, мотоциклы с колясками, а для перевозки габаритных товаров – УАЗ-450, прозванный «буханкой».
Оформить доставку можно было по телефону или лично, явившись в магазин. В 1960 г. только в Москве было оформлено около 1,6 млн заказов. Работа курьером в СССР нашла отражение и в кинематографе. Главный герой фильма «Мама вышла замуж» (1969) работает водителем-экспедитором и на мотороллере развозит по магазинам выпечку и кулинарию.
Однако доставка в СССР не пользовалась массовой популярностью: позволить ее могли себе более обеспеченные граждане, преимущественно в крупных городах. Услуга обходилась заметно дороже, чем покупка тех продуктов в магазине – зачастую цена возрастала на треть. Зато через курьера можно было получить доступ к дефицитным товарам, которых не было на прилавках.
По воспоминаниям москвичей, в столице была организована регулярная доставка хлеба и молока, также часто горожане заказывали цветы, мебель, промтовары.
Новые веяния
«Вступительные я сдал на “отлично”, а потом забрал документы. Решил жизненного опыта подкопить, в армии послужить. А то все лезут в эти институты, как кроты в норы», – рассказывал герой повести «Курьер» Иван Мирошников. Работая посыльным в редакции журнала «Вопросы познания», он относится к обязанностям халатно: вместо того чтобы вовремя доставить посылку, отправляется в кино, из-за чего опаздывает к месту на несколько часов. Однако именно это опоздание становится поворотным – он знакомится с дочерью клиента, и между ними завязываются романтические отношения.
Повесть была написана и опубликована режиссером Кареном Шанхазаровым в 1982 г. Уже в перестроечную эпоху, в 1986 г., на экраны вышел его одноименный фильм с Федором Дунаевским и Анастасией Немоляевой в главных ролях. Кинокартина стала культовой – не столько благодаря сюжету о курьерской работе, сколько за счет острой социальной темы: в ней отразились тревоги молодежи, разочарование в системе и поиск своего места в обществе.
Сама курьерская служба в те годы претерпевала изменения. После распада СССР она перешла на коммерческие рельсы. Уже в 1990-е у ресторанов стали появляться собственные службы доставки: заказ блюд осуществлялся по телефону.
Однако настоящий рывок произошел с развитием интернета, поскольку заказ уже можно было оформить на сайте. Именно тогда на рынке утвердились такие бренды, как «Домино’с Пицца» и «Папа Джонс».
Еще более динамичное развитие началось с приходом агрегаторов – Delivery Club, Яндекс.Еда, СберМаркет, Самокат. Они объединили десятки ресторанов и магазинов в одном интерфейсе, резко увеличив спрос на курьеров. На улицах городов все чаще стали появляться молодые люди в яркой униформе, с термосумками и коробками за спиной – в фирменных цветах и с логотипами компаний.
Однако настоящую популярность и социальную значимость профессия обрела лишь с началом пандемии COVID-19. В период самоизоляции, когда большинство людей оставались дома, курьеры стали настоящими героями повседневности – обеспечивая доставку еды, лекарств и товаров первой необходимости.
От человека к роботу
«Я лично помню время, когда люди не решались покупать продукты питания доставкой, <…> одежду не решались. В основном программы покупали компьютерные. Пандемия позволила этот барьер перепрыгнуть», – рассказывал в марте 2025 г. генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Пандемия COVID-19 и введенные в ее период ограничения стали толчком для развития рынка доставок. Во время локдауна курьер превратился для многих людей в единственную связью с внешним миром – в любое время он мог привезти еду, лекарства, антисептики или одежду, избавляя людей от необходимости выходить на улицу.
Доставка позволяла снижать постоянно возникающие стрессы и переключиться с них на «более приятные, простые радости», отмечал Федоров. С 2019 по 2024 г. спрос на услуги вырос вдвое. Изменилось и общественное восприятие: россияне стали лучше относиться к курьерам и больше уважать представителей этой профессии, показал опрос «Авито».
Если ранее соискателей на вакансии курьеров было больше, чем самих вакансий, то уже в 2022-2023 гг. профессия доставщика стала дефицитной. И это при том, что число курьеров также росло: если в 2021 г. в этой сфере работали 830 000 человек, к 2023-му их было уже более 1 млн человек, оценивали авторы исследовании Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). По их данным, к тому моменту у каждого шестого жителя уже был опыт работы курьером.
В декабре 2024 г. в Минпромторге заявляли, что в России уже работает около 1,5 млн курьеров. В СМИ писали, что зарплата доставщиков стала выше, чем у IT-специалистов, врачей и преподавателей вузов. Эксперты тогда связывали ситуацию с острой нехваткой кадров в сфере. По данным HeadHunter, в 2025 г. медианная зарплата курьеров в стране составила 146 000 руб., тогда как среднее предложение работодателей по всем вакансиям – всего 81 000. При этом ожидания самих соискателей оказались втрое ниже, чем суммы, заявленные в объявлениях.
Высокие зарплаты в профессии, где не нужны какие-то квалифицированные знания и даже высшее образование, ожидаемо вызвали критику. «Рентабельность этого сегмента непонятна, плюс мы приучили значительную часть потребителей, точнее, не приучили, а отучили от банального навыка просто ходить по магазинам», – говорил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. По его словам, сервисы доставки «оттягивают» трудоспособную рабочую силу из других секторов экономики.
Однако такие высокие цифры не всегда отражают реальную картину. Нередко в вакансиях работодатели указывают максимально возможную сумму, достижимую лишь при значительных переработках – зачастую превышающих стандартные восемь часов.
Курьеры входят в список профессий, которые перерабатывают чаще остальных специальностей, опережая врачей, водителей и учителей, анализировали в SuperJob. Без переработок и различных бонусов доход доставщиков может быть не таким уж и высоким.
Возмущение многих вызывает и езда курьеров на электровелосипедах. В Госдуме уже звучали инициативы по регулированию этой сферы: ограничить скорость передвижения или запретить перемещение по тротуарам, поскольку это создает опасность для жизни пешеходов. «Носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 км/ч. Игнорируют пешеходов, мам с колясками и детей. А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», – комментировал депутат Госдумы Алексей Нечаев.
Многие прогнозируют, что в скором времени служба доставки может вновь кардинально измениться. Правда, не из-за запретов или зарплат, а из-за новых технологий. Роботизация сейчас затрагивает и эту сферу деятельности: на городских улицах все чаще появляются беспилотные курьеры, которые спешат доставить продукты и еду клиентам. В министерстве транспорта даже предположили, что курьер из-за этого станет «вымирающей профессией».
Впрочем, массовое внедрение роботов-курьеров эксперты ждут не ранее, чем через два года. «Яндекс», например, сообщал, что к 2027 г. намерен запустить в российских городах 20 000 таких доставщиков. К тому же у таких курьеров есть много ограничений: даже при наличии благоустроенной инфраструктуры, робот не везде может проехать или доставить заказ до двери. Поэтому некоторые эксперты считают, что за живыми людьми в любом случае будет оставаться «последняя миля».