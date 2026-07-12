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Главная / Общество /

Минпросвещения посчитало неадекватным желание есть сладости в форме червей

Ведомости

Министерство просвещения России предупредило о возможном негативном влиянии контента на пищевые привычки детей. Ведомство считает, что интерес к сладостям, выполненным в виде червей, крови и других подобных образов, неадекватен. Об этом говорится в письме, направленном в регионы, передает «РИА Новости».

В документе отмечается, что медиаконтент способен формировать у ребенка определенные пищевые предпочтения и влиять на выбор продуктов. В связи с этим министерство обращает внимание на распространение среди детей интереса к необычным кондитерским изделиям, популярность которых может быть связана с зарубежными видеороликами.

Минпросвещения также подчеркивает необходимость уделять внимание медиасреде, с которой взаимодействуют дети, поскольку она способна влиять не только на поведение, но и на повседневные привычки, включая отношение к еде.

Министерство также подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Помимо выбора безопасных игр рекомендуется также применять техсредства фильтрации травмирующего контента.

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