Минпросвещения посчитало неадекватным желание есть сладости в форме червей
Министерство просвещения России предупредило о возможном негативном влиянии контента на пищевые привычки детей. Ведомство считает, что интерес к сладостям, выполненным в виде червей, крови и других подобных образов, неадекватен. Об этом говорится в письме, направленном в регионы, передает «РИА Новости».
В документе отмечается, что медиаконтент способен формировать у ребенка определенные пищевые предпочтения и влиять на выбор продуктов. В связи с этим министерство обращает внимание на распространение среди детей интереса к необычным кондитерским изделиям, популярность которых может быть связана с зарубежными видеороликами.
Минпросвещения также подчеркивает необходимость уделять внимание медиасреде, с которой взаимодействуют дети, поскольку она способна влиять не только на поведение, но и на повседневные привычки, включая отношение к еде.
Министерство также подготовило рекомендации по выбору мобильных и компьютерных игр для детей. Ведомство советует отдавать предпочтение обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. Помимо выбора безопасных игр рекомендуется также применять техсредства фильтрации травмирующего контента.