Минпросвещения посчитало неадекватным желание есть сладости в форме червей

В документе отмечается, что медиаконтент способен формировать у ребенка определенные пищевые предпочтения и влиять на выбор продуктов. В связи с этим министерство обращает внимание на распространение среди детей интереса к необычным кондитерским изделиям, популярность которых может быть связана с зарубежными видеороликами.