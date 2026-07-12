Непогода оставила без света жителей семи регионов

В департаменте природопользования Москвы сообщили, что из-за непогоды в столице упало 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили. Городские службы продолжают фиксировать последствия стихии. В Ленинградской области из-за урагана электричество пропало у 42 500 человек. Подача электричества сейчас восстановлена у более чем 20 000 жителей.