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Непогода оставила без света жителей семи регионов

Наиболее сложная ситуация – в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях
Ведомости

Сильная непогода привела к нарушениям электроснабжения в семи регионах России. Последствия циклона зафиксировали в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе группы «Россети».

На северо-западные и центральные регионы России обрушились мощные ливни с грозами, градом и порывами ветра до 25 м/с. В «Россетях» уточнили, что из-за циклона ветер вырывал с корнем многометровые деревья и сносил рекламные конструкции и крыши домов.

Для устранения последствий непогоды энергетики работают в круглосуточном режиме. Привлечены более 200 бригад, около 600 специалистов и 250 единиц спецтехники. Сейчас полностью восстановлена работа энергообъектов в Свердловской области, а в Калужской, Тульской и Тюменской областях завершаются необходимые мероприятия.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

В департаменте природопользования Москвы сообщили, что из-за непогоды в столице упало 50 деревьев, 11 из них обрушились на автомобили. Городские службы продолжают фиксировать последствия стихии. В Ленинградской области из-за урагана электричество пропало у 42 500 человек. Подача электричества сейчас восстановлена у более чем 20 000 жителей.

Накануне в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии из-за ливней и сильного ветра. Без света остались более 14 000 жителей в 10 округах. Сейчас удалось подключить к электричеству более 7000 жителей, работы продолжаются до полной ликвидации последствий непогоды.

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