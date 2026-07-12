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Из-за непогоды в Москве поезда Савеловского направления следуют с задержками

Ведомости

Поезда на дальних участках Савеловского направлении Московской железной дороги идут со снижением скорости. Это связано с прохождением мощного грозового фронта по северу столичного региона. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Из-за погоды и изменения скорости пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского направления в обе стороны сбились с графика. Железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени отставания составов.

На фоне непогоды «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов: меняется время вылета, некоторые рейсы отменяются. Часть рейсов, прибывающих в «Шереметьево», направили на запасные аэродромы.

11 июля на столицу обрушились ливни, гроза, град. Порывы ветра достигали 15–20 м/с. Непогода привела к падению 50 деревьев, 11 из них рухнули на машины.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, обильные дожди прекратятся только к пятнице, 17 июля.

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