Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди
Дождливая погода в Москве сохранится до 15 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram–канале.
«Грозы с дождями разной интенсивности и продолжительности будут терзать столичный регион еще три дня, а в середине новой недели погода исправится», – написал он.
В предстоящее воскресенье в регионе пройдут обильные дожди, прогремят грозы и понизится температура, отметил синоптик. Днем ожидается от +21 до +23 градусов. В понедельник в столице еще пройдут кратковременные дожди, днем местами будут грозы, а температура воздуха начнет постепенно расти. После полудня ожидается до +24 градусов.
Во вторник циклон почти не будет влиять на Москву, пройдут последние короткие дожди. Воздух прогреется до +25 градусов. В среду прекратятся «огуречные» дожди. Максимум температуры воздуха ожидается в пределах +24...+26 градусов. В четверг усилится ветер и слегка упадет температура. В пятницу в мегаполисе будет солнечно и сухо, но не жарко.
8 июля синоптики предупреждали, что в предстоящие выходные 11 и 12 июля Москву ожидают сильные осадки из-за формирования над центральной частью России суперциклона. Причиной станет эффект Фудзивары – редкое метеорологическое явление, при котором два циклона объединяются в одну мощную систему.