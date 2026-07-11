Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди

Во вторник циклон почти не будет влиять на Москву, пройдут последние короткие дожди. Воздух прогреется до +25 градусов. В среду прекратятся «огуречные» дожди. Максимум температуры воздуха ожидается в пределах +24...+26 градусов. В четверг усилится ветер и слегка упадет температура. В пятницу в мегаполисе будет солнечно и сухо, но не жарко.