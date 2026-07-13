Захарова назвала некрофилами укравших танк Т-70 с кладбища в харьковском Осколе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилами злоумышленников, укравших с братской могилы на кладбище в Харьковской области танк советского производства Т-70. Дипломат написала об этом в своем Telegram-канале.
«Варварство – это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в 21 веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», – заявила Захарова.
О краже танка 13 июля сообщил начальник местной администрации Геннадий Загоруйко. «Это могила, там были похоронены солдаты – экипаж танка, освобождавшего Оскол во время Второй мировой войны. И именно этот танк был подбит при освобождении Оскола», – рассказал он местному телеканалу (цитата по «Sputnik Зарубежье»). По данным Загоруйко, были повреждены по меньшей мере 12 надгробий.