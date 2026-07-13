Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,299-0,16%OKEY42,04+3,01%ARSA5,78+2,12%IMOEX2 196,24+2,36%RTSI902,45+2,36%RGBI112,88-0,4%RGBITR754,45-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Захарова назвала некрофилами укравших танк Т-70 с кладбища в харьковском Осколе

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила с некрофилами злоумышленников, укравших с братской могилы на кладбище в Харьковской области танк советского производства Т-70. Дипломат написала об этом в своем Telegram-канале.

«Варварство – это же тоже европейская ценность: зародилось на территории западной Европы, возродилось в 21 веке, распространяется ЕСовцами повсеместно», – заявила Захарова.

О краже танка 13 июля сообщил начальник местной администрации Геннадий Загоруйко. «Это могила, там были похоронены солдаты – экипаж танка, освобождавшего Оскол во время Второй мировой войны. И именно этот танк был подбит при освобождении Оскола», – рассказал он местному телеканалу (цитата по «Sputnik Зарубежье»). По данным Загоруйко, были повреждены по меньшей мере 12 надгробий.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь