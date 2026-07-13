Захарова назвала некрофилами укравших танк Т-70 с кладбища в харьковском Осколе

О краже танка 13 июля сообщил начальник местной администрации Геннадий Загоруйко. «Это могила, там были похоронены солдаты – экипаж танка, освобождавшего Оскол во время Второй мировой войны. И именно этот танк был подбит при освобождении Оскола», – рассказал он местному телеканалу (цитата по «Sputnik Зарубежье»). По данным Загоруйко, были повреждены по меньшей мере 12 надгробий.