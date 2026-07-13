СК возбудил дело после заболевания детей в лагере Омской области

Первые жалобы появились у детей и работников 10–11 июля. Работа учреждения приостановлена. В СК отметили, что угрозы жизни и здоровью заболевших нет, всем им оказана медицинская помощь. Следователи совместно с представителями прокуратуры и специалистами Роспотребнадзора осмотрели лагерь и взяли необходимые пробы.