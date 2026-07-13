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СК возбудил дело после заболевания детей в лагере Омской области

Ведомости

Следственное управление СК по Омской области возбудило уголовное дело после массового заболевания детей и сотрудников лагеря «Динамовец» в селе Красноярка. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным ведомства, предварительно заболели девять детей и более 10 сотрудников лагеря.

Первые жалобы появились у детей и работников 10–11 июля. Работа учреждения приостановлена. В СК отметили, что угрозы жизни и здоровью заболевших нет, всем им оказана медицинская помощь. Следователи совместно с представителями прокуратуры и специалистами Роспотребнадзора осмотрели лагерь и взяли необходимые пробы.

По данным омской прокуратуры, устанавливаются причины произошедшего и все обстоятельства инцидента.

10 июля в Зарайске Московской области с признаками пищевого отравления в больницу обратились 19 человек, в том числе семеро несовершеннолетних. Установлено, что 16 из них ели суши и роллы в кафе.

1 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил проверить пищеблоки в школах и детских лагерях региона. Причиной стало массовое отравление в кафе «Мао Бао» в Пятигорске, где пострадали 50 человек, включая троих детей. 31 мая Роспотребнадзор края приостановил деятельность кафе.

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