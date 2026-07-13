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Причиной смерти Юрия Смирнова мог стать инсульт

Ведомости

Народный артист России Юрий Смирнов, по предварительным данным, скончался после инсульта. Об этом ТАСС сообщила семья артиста.

11 июля в Театре на Таганке сообщили о смерти Смирнова. Актер скончался на 88-м году жизни. С момента основания Смирнов служил в его труппе. Вместе с Юрием Любимовым он участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены, отметили в театре.

Смирнов родился в 1938 г. в Москве. В 1961 г. он снялся в своем первом фильме. В 1963 г. окончил Училище имени Щукина, в том же году его приняли в труппу Театра на Таганке. Известность в кино ему принесла роль Гаврилы в фильме «Бумбараш» 1971 г. За годы службы в театре он исполнил множество ролей. Он сыграл в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир» и других. Последней работой Смирнова стал спектакль «Земляничная поляна», в котором он исполнил роль профессора Исака Борга.

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