Доходы от размещения пенсионных накоплений ВЭБ.РФ превысили 222 млрд рублей

Управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Попов отметил, что доходность превысила инфляцию как по итогам полугодия, так и на горизонте 5 и 10 лет. Он добавил, что значительная часть средств по итогам II квартала была направлена на развитие городской инфраструктуры, транспорта, электроэнергетики и телекоммуникаций. Такие вложения обеспечивают более высокую доходность по сравнению с ОФЗ при сопоставимом качестве.