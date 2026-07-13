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Доходы от размещения пенсионных накоплений ВЭБ.РФ превысили 222 млрд рублей

Ведомости

В первом полугодии 2026 г. доходы ВЭБ.РФ от размещения средств пенсионных накоплений составили более 222 млрд руб. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

По расширенному портфелю доходы достигли 218,4 млрд руб., доходность – 16,32% годовых. По портфелю госбумаг – 3,87 млрд руб. и 14,81% соответственно.

Управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Попов отметил, что доходность превысила инфляцию как по итогам полугодия, так и на горизонте 5 и 10 лет. Он добавил, что значительная часть средств по итогам II квартала была направлена на развитие городской инфраструктуры, транспорта, электроэнергетики и телекоммуникаций. Такие вложения обеспечивают более высокую доходность по сравнению с ОФЗ при сопоставимом качестве.

В портфелях ВЭБа находятся накопления более 36,5 млн клиентов Социального фонда России. Совокупная стоимость активов достигла 2,98 трлн руб. по итогам первого полугодия.

С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ, уплаченного по страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 г. В Минфине отмечали, что вычет станет одной из мер господдержки, направленной на развитие культуры долгосрочных накоплений и повышение интереса к инструментам для формирования сбережений на будущее.

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