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Главная / Общество /

Актер Трескунов оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Ведомости

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова (считается в России иноагентом) на 50 000 руб., сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Трескунов был признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений иноагентом в уполномоченный орган).

4 марта московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера. Ведомство перевело материалы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против Трескунова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. Сейчас Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.

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