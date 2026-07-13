Актер Трескунов оштрафован за нарушение закона об иноагентах

Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. Сейчас Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.