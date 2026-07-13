Актер Трескунов оштрафован за нарушение закона об иноагентах
Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал актера Семена Трескунова
Трескунов был признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление сведений иноагентом в уполномоченный орган).
4 марта московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении актера. Ведомство перевело материалы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела против Трескунова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).
Минюст включил Трескунова в реестр иноагентов в марте 2025 г. По версии ведомства, актер выступал против спецоперации на Украине, распространял фейки о российской власти и участвовал в создании материалов иностранных агентов. Сейчас Трескунов проживает за рубежом. В России он известен по ролям в фильме «Хороший мальчик», а также сериалах «Ивановы-Ивановы», «Зеленый фургон» и др.