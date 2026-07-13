Против правозащитницы Романовой возбудили уголовное дело
Правозащитница Ольга Романова
По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Следствие считает, что Романова, находясь за пределами России, с февраля 2025 г. продолжила публиковать материалы в администрируемом ею канале одного из мессенджеров без обязательной маркировки о статусе иностранного агента.
В прокуратуре отметили, что ранее Романова уже дважды привлекалась к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ за нарушение порядка деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента. Несмотря на это, по версии ведомства, она продолжила распространять материалы без предусмотренного законом указания на свой статус.
Романова была признана иноагентом в октябре 2023 г. Минюст тогда сообщал, что Романова рассылала материалы иноагентов, а также распространяла недостоверные сведения о политике и решениях органов власти. Пресс-служба Минюста добавила, что правозащитница «получала поддержку со стороны иностранного источника».