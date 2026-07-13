Против правозащитницы Романовой возбудили уголовное дело

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по материалам проверки Тверской межрайонной прокуратуры по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Следствие считает, что Романова, находясь за пределами России, с февраля 2025 г. продолжила публиковать материалы в администрируемом ею канале одного из мессенджеров без обязательной маркировки о статусе иностранного агента.