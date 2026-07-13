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В Омске привлекли к ответственности за публикацию кадров атаки на НПЗ

Ведомости

Жителей Омска привлекли к административной ответственности после публикации в социальных сетях кадров атаки беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

В УФСБ подчеркнули, что распространенные материалы могли быть использованы украинской стороной для наведения и корректировки последующих ударов БПЛА. В связи с этим правоохранительные органы установили лиц, разместивших соответствующие публикации, и приняли меры в рамках действующего законодательства.

В мае московская антитеррористическая комиссия ввела запрет на распространение текстовых, фото- и видеоматериалов с последствиями атак БПЛА в столице. Ограничения касаются терактов, в том числе с применением беспилотников и иных средств поражения, и диверсий. За нарушение запрета предусмотрены штрафы по ст. 15.5 Кодекса Москвы об административных правонарушениях до 200 000 руб.

В октябре 2025 г. глава Дагестана подписал указ, запрещающий публикацию сведений о терактах и ударах БПЛА. В ноябре 2025 г. власти Кемеровской области ограничили фото- и видеосъемку последствий атак дронов. Власти Крыма в ноябре ввели штрафы до 100 000 руб. за публикацию последствий атак. В декабре 2025 г. парламент Кубани утвердил штрафы за съемку беспилотников и работы систем ПВО. Они составляют до 3000 руб. для граждан и до 100 000 руб. – для юридических лиц.

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