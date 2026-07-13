Степашин: имя Бенкендорфа было оболгано в царской России и СССР

«К сожалению, и в царской России, особенно в конце XIX в., я уж не говорю о Советском Союзе, имя Александра Христофоровича Бенкендорфа было, по сути дела, оболгано», – сказал Степашин (цитата по РБК). В качестве примера искаженного отношения к Бенкендорфу Степашин привел художественный фильм о революционере Николае Баумане, где, по его словам, звучит утверждение, что русские офицеры «никогда ничего общего с жандармами не имели». «Это абсолютная ложь. Бенкендорф был блестящим русским офицером», – подчеркнул он, напомнив, что генерал получил свое звание во время Отечественной войны 1812 г.