Степашин: имя Бенкендорфа было оболгано в царской России и СССР
В царской России и в Советском Союзе имя первого шефа жандармов Александра Бенкендорфа было оболгано. Об этом заявил бывший премьер-министр России и экс-глава ФСБ Сергей Степашин на конференции Императорского православного палестинского общества, посвященной 200-летию создания Третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии.
«К сожалению, и в царской России, особенно в конце XIX в., я уж не говорю о Советском Союзе, имя Александра Христофоровича Бенкендорфа было, по сути дела, оболгано», – сказал Степашин (цитата по РБК). В качестве примера искаженного отношения к Бенкендорфу Степашин привел художественный фильм о революционере Николае Баумане, где, по его словам, звучит утверждение, что русские офицеры «никогда ничего общего с жандармами не имели». «Это абсолютная ложь. Бенкендорф был блестящим русским офицером», – подчеркнул он, напомнив, что генерал получил свое звание во время Отечественной войны 1812 г.
Степашин отметил, что Третье отделение было создано 3 июля 1826 г. после восстания декабристов и восшествия на престол Николая I. По его мнению, события декабря 1825 г. показали необходимость создания структуры, которая обеспечивала бы безопасность не только императора, но и государства в целом.
По словам Степашина, служба Бенкендорфа, первоначально насчитывавшая всего 18 человек, заложила основы современной системы государственной безопасности. Он связал деятельность Третьего отделения с последующим развитием российской контрразведки, Службы внешней разведки, а также Пятого управления КГБ СССР, которое занималось защитой конституционного строя.
Степашин также предложил «восстановить историческую справедливость» и изменить официальный отсчет истории российских органов государственной безопасности. По его мнению, его следует вести с момента создания Третьего отделения, а не с 1917 г., как это принято в настоящее время.