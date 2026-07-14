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МИД назвал сообщения о «выездных визах» ложью от начала до конца

Ведомости

Министерство иностранных дел России опровергло информацию о возможном введении «выездных виз». В ведомстве заявили, что это ложь, запущенная иноагентскими ресурсами для создания искусственной паники.

«Данный фейк имеет давнюю потрепанную историю, недобросовестные участники информационного пространства с минимальными изменениями вбрасывают его раз в несколько лет. МИД России опровергал эту фальшивку много раз, в том числе в 2015, 2020, 2022 гг.», – говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать из РФ гарантировано ч. 2 ст. 27 Конституции России. Порядок возможных ограничений регламентирован федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», где перечислены все основания для временных запретов. Термин «выездные визы» не содержится ни в этом документе, ни в каком-либо другом, отметили в МИДе.

Ранее, 10 июля, официальный представитель министерства Мария Захарова назвала информацию об ограничениях на выезд «ахинеей».

Выездные визы существовали в СССР. Советские граждане были обязаны получать их для поездки за границу в любую страну. Для оформления виз требовался сложный сбор документов, включая партийные характеристики и одобрение КГБ. 20 мая 1991 г. выездные визы были отменены.

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