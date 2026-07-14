МИД назвал сообщения о «выездных визах» ложью от начала до конца

В ведомстве напомнили, что право свободно выезжать из РФ гарантировано ч. 2 ст. 27 Конституции России. Порядок возможных ограничений регламентирован федеральным законом № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», где перечислены все основания для временных запретов. Термин «выездные визы» не содержится ни в этом документе, ни в каком-либо другом, отметили в МИДе.