На Афипском НПЗ ликвидировали пожар после атаки дронов
Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировали после удара БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.
В Северском районе, где находится НПЗ, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений, пострадали два человека.
Афипский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом южной части России с производственной мощностью 9,1 млн т в год. Завод подвергся атаке украинских беспилотников 14 июля. Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами.