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Главная / Общество /

На Афипском НПЗ ликвидировали пожар после атаки дронов

Ведомости

Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировали после удара БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«На Афипском НПЗ ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

В Северском районе, где находится НПЗ, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений, пострадали два человека.

Афипский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом южной части России с производственной мощностью 9,1 млн т в год. Завод подвергся атаке украинских беспилотников 14 июля. Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами.

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