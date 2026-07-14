На Афипском НПЗ ликвидировали пожар после атаки дронов

Афипский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом южной части России с производственной мощностью 9,1 млн т в год. Завод подвергся атаке украинских беспилотников 14 июля. Минобороны РФ сообщило, что ночью 14 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников над 16 российскими регионами.