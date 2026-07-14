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В Севастополе ввели график веерных отключений

Ведомости

График веерных отключений был введен в Севастополе в связи с ночной украинской атакой на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Севастопольэнерго» установило следующий график: два часа – с электричеством, шесть часов – без него. Профильные службы работают над устранением последствий, но возможности энергосистемы города временно ограничены, отметил губернатор. Цель властей – сократить разрыв к вечеру и сделать переключения более редкими.

Развожаев попросил граждан сократить потребление электричества, а предпринимателей, по возможности, ограничить использование энергоемкого оборудования в течение дня.

Ранним утром 14 июля Развожаев сообщил, что в результате масштабной атаки украинских сил на энергоинфраструктуру часть города осталась без электроснабжения. На объектах установили особый режим.

6 июля Севастополь временно лишался электроснабжения в результате украинской атаки на энергоинфраструктуру за пределами города.

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