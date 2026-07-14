В Севастополе ввели график веерных отключений

«Севастопольэнерго» установило следующий график: два часа – с электричеством, шесть часов – без него. Профильные службы работают над устранением последствий, но возможности энергосистемы города временно ограничены, отметил губернатор. Цель властей – сократить разрыв к вечеру и сделать переключения более редкими.