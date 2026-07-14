Мирошник: за неделю 40 мирных жителей погибли в результате ударов ВСУ

В тот же день врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали территорию 79 раз. Средствами ПВО были сбиты 92 беспилотника, пострадали два сотрудника МЧС. Кроме того, ВСУ дважды осуществили сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под обстрелы и атаки попали Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.