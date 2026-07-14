Мирошник: за неделю 40 мирных жителей погибли в результате ударов ВСУ
В течение недели 40 мирных жителей РФ погибли в результате украинских атак. Еще 272 человека пострадали, сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Среди погибших один ребенок, среди раненых – 13 несовершеннолетних. По словам Мирошника, за указанный период ВСУ атаковали гражданские объекты в России как минимум 5935 боеприпасами. В среднем количество ударов достигло 850 прилетов в сутки.
Дипломат напомнил, что украинские военные атаковали гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры и автозаправочные станции. Он подчеркнул, что удары были совершены для создания «невыносимых условий для жизни людей». Больше всего пострадавших в течение недели было в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
14 июля «Крымэнерго» сообщило, что четыре города и шесть районов Крыма оказались обесточены после украинской атаки. Без света остались Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район, Армянск, Евпатория, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский районы.
В тот же день врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали территорию 79 раз. Средствами ПВО были сбиты 92 беспилотника, пострадали два сотрудника МЧС. Кроме того, ВСУ дважды осуществили сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под обстрелы и атаки попали Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Чернянский и Шебекинский округа.